【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比98.38ドル高の4万7658.67ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を見極めようと様子見ムードが強く、値動きは限られた。