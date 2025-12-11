【1/700 艦NEXT13EX-1 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様 (エッチングパーツ付き)】 12月11日 出荷開始 価格：7,920円 【1/700 Gup140 艦NEXT 日本海軍戦艦 長門 昭和19年 純正エッチングパーツ】 12月11日 出荷開始 価格：3,850円 フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXT13EX-1 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/