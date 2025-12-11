【新華社貴陽12月10日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県の草海国家級自然保護区にこのところ、1100羽余りのユリカモメが越冬のため飛来し、一帯に活気をもたらしている。ユリカモメは秋から冬にかけて、シベリアなどから約3千キロの長旅を経て到着する。草海は省内最大の高原天然淡水湖で、毎年10万羽以上の渡り鳥が越冬する。これまでに保護区で確認された鳥類は252種に及ぶ。（記者/崔暁強）