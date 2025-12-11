１日、津市市ハイテク産業開発区のバイオ製造企業、湖南利爾生物科技の発酵実験室で、菌種の発酵実験をする研究職員。（常徳＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙12月10日】中国湖南省津市市はここ数年、バイオ製造産業の発展を強力に進めている。現在はバイオ製造の中核企業が27社あり、200種類以上の製品を生産できる。発酵能力は2万立方メートル、年間生産能力は10万トンをそれぞれ超え、国内有数の酵素製剤、ステロイド原料、