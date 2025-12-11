櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」の“BACKSメンバー”によるライブ『13th Single BACKS LIVE!!』が、12月9日・10日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。今回は初めてBACKSセンターを務める三期生・谷口愛季を中心とした10人が出演。10日の公演はオンライン配信も実施され、多くのBuddies（櫻坂46ファン）を魅了した。10日公演の公式レポートが到着した。【ライブ写真36点】鳥肌ものの表情…圧巻のステージを披露