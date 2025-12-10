来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝に出場する２１チームのエントリー選手（各１６人以内）が１０日、発表された。都内では記者発表会とトークバトルが行われた。前回２位の駒大は、３冠を達成した２３年大会以来３年ぶりの王座奪還を目指す。藤田敦史監督は「往路を勝ちにいくオーダー」と攻めの姿勢を強調。青学大を筆頭としたライバル“５強”との競り合いについては「総合優勝を狙うなら往路終了