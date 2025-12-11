資源エネルギー庁が発表したレギュラーガソリンの全国平均価格（8日時点）は、前の週と比べ1円10銭値下がりし、163円70銭（1リットルあたり）でした。5週連続の値下がりです。ガソリン税の暫定税率の2025年内廃止に向けて、政府が石油元売りへの補助金を引き上げたことが要因です。補助金は11日にさらに増額され、暫定税率と同じ25.1円となるため、石油情報センターは来週以降も値下がりするとみています。