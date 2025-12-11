日本時間２３時４５分に発表されたカナダ中銀の金融政策委員会の結果は、市場の予想通りに政策金利は据え置きとなった。ただ、カナダドルは売りで反応している。 声明では「予測が実現すれば金利は適切な水準を維持。不確実性が高まっている。見通しが変化すれば対応の準備あり」とこれまでと変わらずの内容となっていた。市場の一部では利下げサイクル終了を示唆してくるのでは見方も出ていた。 カナダ円は１１２円台