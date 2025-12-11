午後11時52分頃、東北地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）震源は青森県東方沖、深さ30km、マグニチュード5.9です。震度4を観測したのは五戸町です。震度3を観測したのは、函館市、新篠津村、厚真町、安平町、むかわ町、新冠町、様似町、新ひだか町、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町