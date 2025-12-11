１０日午後１１時５２分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、同県五戸町で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約３０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・９と推定される。▽震度３は以下の通り青森県八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、南部町、階上町北