午後11時52分頃、東北地方で震度4の地震がありました。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）震度4は、青森県三八上北です。震度3は、石狩地方北部、渡島地方東部、胆振地方中東部、日高地方中部、日高地方東部、青森県津軽北部、青森県下北、岩手県内陸北部です。今後の情報に注意してください。（ANNニュース）