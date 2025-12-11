気象庁によりますと午後11時52分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、五戸町、震度3を観測したのは、函館市、新篠津村、厚真町、安平町、むかわ町、新冠町、様似町、新ひだか町、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、青森南部町、階上町、盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢