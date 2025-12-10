東京都内で警察官をかたる特殊詐欺の被害が増える中、俳優の紫吹淳さんが注意を呼びかけました。俳優紫吹淳さん「クリスマスとかお正月とか、ルンルンしちゃって緩みがちじゃないですか、そんなときに（特殊詐欺に）狙われやすかったりするのかなと思うので、皆さんも本当に気をつけていただきたいです」こう呼びかけたのは、俳優の紫吹淳さんです。東京・丸の内のショッピングモールで開かれた警視庁主催のイベントに参加し、特