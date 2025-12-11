1999（平成11）年12月11日、山形新幹線が新庄まで延長開業した記念イベントとして、陸羽東線の新庄―小牛田間でC57型蒸気機関車（SL）が臨時運行した。午後3時半、「貴婦人」の愛称を持つC57は奥羽線を通る山形新幹線「つばさ144号」と同時に新庄駅を出発。小雪が舞う中、並んで数百メートル走った。