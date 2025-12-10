10日午後11時52分ごろ、青森県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、青森県の五戸町です。【各地の震度詳細】■震度4□青森県五戸町■震度3□青森県八戸市十和田市三沢市野辺地町七