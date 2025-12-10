北海道の鈴木知事は午後の道議会で、泊原発3号機の再稼働に同意しました。理由については、「安全性を前提に、道内経済の成長や温室効果ガスの削減につながる」などと説明しています。泊原発3号機は福島の原発事故の翌年、2012年から運転を停止していますが、地元同意が出揃ったことで2027年の早い時期に再稼働する見通しです。