10日午後11時52分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード5.9の地震が発生し、青森県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要10日午後11時52分頃、青森県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯40.9度、東経142.8度)で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は5.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された