１日、劉仲利さんが撮影した太陽の黒点群。（天津＝新華社配信）【新華社天津12月10日】中国天文学会会員で、天津科学技術館の天文科学普及専門家、劉仲利（りゅう・ちゅうり）さんはここ数日、太陽の黒点群を連日にわたり観測した。劉さんによると、黒点群の幾つかの比較的大きい黒点は、最大のもので地球6〜7個分の大きさがあると思われる。太陽は現在、活動が活発になる第25活動周期のピークにある。黒点の数と活動の活発さ