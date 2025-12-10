重慶市南岸区峡口鎮の衛生院に付属する医療・介護一体型の高齢者ケア施設。（２０２３年１０月撮影、重慶＝新華社配信）【新華社重慶12月10日】中国重慶市がこのほど発表した統計によると、2024年末時点で同市の人口は3190万4700人、平均寿命は79.72歳となった。中国最大の人口規模を誇る都市である重慶市では、生産年齢人口の割合が依然として高く、人口ボーナスが引き続き経済成長の追い風となっている。（記者/劉恩黎）重慶市