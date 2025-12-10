プロフィギュアスケーターの鈴木明子（40）織田信成（38）本郷理華（29）が10日、名古屋プリンスホテルスカイタワーで開催された「天空のクリスマスツリー点灯式」に出席した。地上140メートル、名古屋市内が一望できる場所で、氷やスケートが連想できるような「白銀」をイメージしたクリスマスツリーが点灯された。同県豊橋市出身の鈴木、名古屋で練習を重ねた本郷、天下統一を目指した地元の戦国武将、織田信長の末裔（まつえい