アヤックスが、現在フリーの冨安健洋の獲得を目指している。アーセナルではディフェンスの主軸だった冨安が移籍金なしで獲得可能となったことは、アヤックスにとって信じられない機会であると同時に、大きな懸念も伴うという。オランダメディアの『Voetbal International』が伝えている。アヤックスのようなオランダのクラブにとって、冨安健洋のような「豪華なターゲット」は本来なら手が届かない存在であり「過去30年間でも例が