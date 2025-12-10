前WBC・IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人が10日、恒例の米ロサンゼルス合宿から帰国した。中谷は12月27日に開催される「THE RING V：ナイト・オブ・ザ・サムライ」にてWBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデスと対戦する。この試合がスーパーバンタム級転向初戦となる。そして今回のロサンゼルス合宿では、今年5月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥と対戦し、2回にはダウンを奪い高い評価を受けたWBA世界同