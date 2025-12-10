ドイツ２部ボーフムのＭＦ三好康児が、ブンデスリーガの主催するメディアラウンドテーブルに参加した。２４年夏にボーフムに加入し、昨季は１部でプレーしたが、チームの降格にともない、今季は２部でのプレーに。「もちろん強度やスピードは去年（１部）と違いはあるので、少し余裕が持てる部分はあります。ただサッカー自体が荒い、じゃないですけど、フィジカルの要素が強いですし、そこの厳しさは１部とは違ったものがある。