スウェーデン・ストックホルムでは、このあと日本時間の午前0時からノーベル賞の授賞式が始まります。2025年は日本人2人が受賞します。現地から、原佑輔記者がお伝えします。授賞式の開始まで、いよいよ残り20分ほどとなりました。会場には受賞者が続々と到着していて、化学賞の北川進さんと生理学・医学賞の坂口志文さんが先ほど会場に到着しました。生理学・医学賞 坂口志文さん：（Q.日本の皆さんに伝えたいことは）本当に光栄