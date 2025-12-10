９日、重慶市の江北国際空港で離陸を待つ、中国郵政航空の重慶−ヤンゴン線の初便。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶12月10日】中国郵政航空は9日、重慶江北国際空港で重慶−ヤンゴン（ミャンマー）線を就航させた。重慶−ヤンゴン間の直行貨物便は初めてで、同社にとって35本目の国際貨物路線となる。新路線は、郵政航空の国際物流ネットワークを拡充するとともに、「一帯一路」共同建設の下で進む中国とミャンマーの経