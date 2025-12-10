9日に神奈川県の日向山で発生した山火事。10日朝から、消防による消火活動が行われました。正午ごろの映像では、煙は立ち上っていたものの、炎は確認できません。しかし、温度の違いが分かる映像に切り替えると、いたるところに“赤い点”が。これは熱源で、消防によると、火の勢いは収まりつつある一方で、熱源が今も広範囲にわたって確認されているということです。秦野市・伊勢原市 共同消防指令センター長 斎