中国の広州市でスタジオジブリの展覧会が延期になりました。公式SNS上で8日に発表されたもので、延期の理由については明らかにされていません。高市総理の台湾有事をめぐる発言で日中関係の緊張が高まっていることが影響したとみられます。公式SNSは「近い将来、再びお会いできることを心より願っています」とコメントしています。