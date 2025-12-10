12月10日夜、静岡県牧之原市の東名高速・牧之原サービスエリア下り流入口付近で大型トラックが炎上する火事がありました。 【写真を見る】炎上する大型トラック 映像は10日午後9時半頃、東名高速・牧之原サービスエリア下り流入口付近で撮影されたものです。 警察によりますと、大型トラックのキャビンから出火した模様です。運転していたのは北海道札幌市北区に住むトラック運転手の男性(53)で、脱出してけがはな