サッカーＪ１の浦和は１０日、ＦＷ小森飛絢が１２月９日に手術を行ったことを発表した。診断名は「左反復性肩関節脱臼」で、全治まで約５か月間の見込みとなっている。小森は６月に加入し、２戦目の湘南戦（４〇１）で初得点を決めると、８月９日の横浜ＦＣ戦で２ゴールを挙げるなど、先発した３試合で連続得点を記録。しかし、９月１３日を最後に先発出場はなく、１１月９日の途中出場後は出場機会はなし。今季は１１試合で４