ピボット分析東京時間（23:05現在） ドル円 現値156.55高値156.94安値156.54 157.21ハイブレイク 157.08抵抗2 156.81抵抗1 156.68ピボット 156.41支持1 156.28支持2 156.01ローブレイク ユーロ円 現値182.21高値182.62安値182.01 183.16ハイブレイク 182.89抵抗2 182.55抵抗1 182.28ピボット 181.94支持1 181.67支持2 181.33ローブレイク