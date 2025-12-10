きょうの為替市場でドル円は伸び悩む展開を見せている。前日の上げは１５７円手前で一服しているものの、下押す動きまではなく、現在は１５６円台半ばでの推移。 市場は午後のＦＯＭＣの結果を待っており、利下げを確実視している。ただ、それ自体は十分に織り込まれており、来年以降のヒントに注目している。一部からは、「パウエル議長は、来年以降の利下げペース減速を示唆するのでは」との声も出ている。 本