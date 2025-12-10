一般財団法人「球心会」（王貞治代表）の活動理念に共感する企業の代表者やプロ野球ＯＢらが野球界の未来を話し合う円卓会議「ＢＥＹＯＮＤＯＨ！ＶＩＳＩＯＮＭＥＥＴＩＮＧ」が１０日、東京都内で開かれた。会議では、プロとアマチュアの垣根を越えて野球の普及・振興に取り組む球心会が今年５月に設立されてから実施した子供向け体験イベント「ＰＬＡＹＫＩＤＳ」などの活動が報告され、全国の企業や自治体と協力し