映画『白の花実』の公開直前イベントが12月10日に東京・ブロードメディア・スタジオ試写室にて行われ、美絽、池端杏慈、蒼戸虹子、坂本悠花里監督が登壇した。 参考：坂本悠花里、長編劇映画デビュー作『白の花実』12月26日公開へ美絽、池端杏慈らが出演 本作は、『21世紀の女の子』の一篇『reborn』を手がけ、中編『レイのために』や短編『木が呼んでいる』などで国内の数々の映画祭で受賞してきた坂本の初長