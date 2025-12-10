アイドル・コスプレイヤーの星名はるが10日、ライブ配信「今夜は生はるまき」に出演し、今冬のコミックマーケット（コミケ）に出演することを報告した。12月30、31日に東京ビッグサイトで開催される一大イベント。「なななんと、スポーツニッポン新聞社の企業ブースにコスプレ出演することになりました！！」と声を大にした。同社は今回がコミケ初出展。シューティングゲームシリーズ「東方Project」とのコラボグッズを用意し