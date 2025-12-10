日本サッカー協会は１０日、日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が３月３１日にイングランド代表（同４位）と国際親善試合を行うと発表した。会場は「サッカーの聖地」と称され、９万人収容のウェンブリー競技場。来年６月開幕の北中米Ｗ杯１次リーグでオランダなど欧州勢２チームと対戦する日本にとって貴重な強化の場となる。イングランドはＦＷケーン（バイエルン）らを擁し、８大会連続１７度目のＷ杯を決めた欧州予選では、