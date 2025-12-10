歌手の倖田來未が、10日放送のフジテレビ系音楽番組『週刊ナイナイミュージック【FNS後夜祭！生放送SP】』に出演。ゲーム『ファイナルファンタジーX-2』の主題歌「real Emotion」を熱唱し、ネット上で話題となっている。【動画】エモい！『FF』主題歌「real Emotion」熱唱する倖田來未今年デビュー25周年を迎えた倖田は、この日、2003年発売のゲーム『ファイナルファンタジーX-2』の主題歌「real Emotion」を歌い、同曲はフジ