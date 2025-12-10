ロックバンド・ＨＯＵＮＤＤＯＧのメンバーだったキーボードの蓑輪単志とベイシストの鮫島秀樹が、俳優の森田健作がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「青春もぎたて朝一番」（１２月１４、２１日放送）に出演することになり、このほど都内で収録に臨んだ。蓑輪と鮫島は、１９８０年代から２０００年代にかけてＨＡＵＮＤＤＯＧのメンバーとして活躍。蓑輪の作曲した「ｆｆ（フォルティシモ）」や「ＡＭＢＩＴＩＯ