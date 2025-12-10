¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÏÀÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶ÌÌÚ»á¤ÏÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ç£Ç£Ä£ÐÌÜÉ¸¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤µ¬À©¤Ë¤è¤ëÄÂ¾å¤²Â¥¿Ê¡¢½êÆÀÀÇÅê»ñ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Î¤¢¤È¡ÖÂç³Ø¤Î¸¦µæÈñ¤ò¸º¤é¤¹ÆüËÜ¡×¡ÖÀèÃ¼µ»½Ñ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òµÕÅ¾¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÂç³Ø¸þ¤±¤Î¸¦µæÍ½»»¤ò£²£°Ç¯¤Ç£²£´¡¦£µÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÎÙ´Ú¹ñ¤Ç£µ¡¦£³ÇÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«£²