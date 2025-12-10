京都銘菓で知られる美十と、世界的チョコレートブランドのゴディバが再びタッグ♡2024年に発売され大人気となった「八ッ橋ショコラ」から、待望の新フレーバー「八ッ橋ショコラ抹茶（税込1,566円）」が登場します。宇治抹茶を八ッ橋とチョコレートの両方に贅沢に使用し、和と洋の魅力を一度に味わえる逸品は、京都らしい手土産を探す方にもぴったり。ビジネスシーンでも渡しやすい個包装もうれ