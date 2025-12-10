イタリア・ナポリのレストランで運ばれるピザ＝5日（ロイター＝共同）【ローマ共同】インドの首都ニューデリーで開催中の国連教育科学文化機関（ユネスコ）政府間委員会は10日、「イタリア料理」を無形文化遺産に登録することを決めた。ユネスコは調理法が世代を超えて受け継がれている点などを指摘し「料理の伝統を文化的、社会的に融合させている」と評価した。イタリアではナポリのピザ職人の技術などが無形文化遺産になっ