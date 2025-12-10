【オスロ＝横堀裕也、アリカ（チリ北部）＝大月美佳】今年のノーベル平和賞の授賞式が１０日、ノルウェーのオスロで行われた。受賞者のベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏（５８）は、独裁色を強めるニコラス・マドゥロ政権の弾圧から身を隠しながら活動しており、出席はかなわなかった。それでも、受賞を民主化運動の追い風とし、悲願の政権交代につなげたい考えだ。揺さぶり「この賞は、民主主義が平和に不可欠だとい