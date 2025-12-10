「Gクラス カブリオレ」実車テスト開始！ 独メルセデス・ベンツは2025年12月2日、伝説的なオフローダー「Gクラス」のモデルファミリーを拡大するため、新型「Gクラス カブリオレ」のプロトタイプによる走行テストを開始したと発表しました。メルセデス・ベンツが公開した情報によると、伝説的なGクラスファミリーの拡大に向け、新型「Gクラス カブリオレ」のタフなテストプログラムが始動しました。【画像】超カッコイイ！ こ