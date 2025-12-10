【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比28銭円高ドル安の1ドル＝156円56〜66銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1629〜39ドル、182円16〜26銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控えて、様子見ムードが強かった。