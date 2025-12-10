女の友情はライフステージの変化によって壊れる？学生時代からの気のおけない友達。どんな時も味方だと思っていたのに…なぜ？――。主人公のカスミには、高校時代からの美術部仲間がいます。その中の1人リサはカスミより5年早く出産し、すでに育児のベテラン。カスミが妊娠を報告した時も、心から喜んでくれたはずでした。言葉に棘があるリサ。そしてカスミが出産するとー。リサの「アドバイスという名のマウント」にうんざりして