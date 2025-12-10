今季限りでの退任が発表されている広島のミヒャエル・スキッベ監督にとってのラストマッチ。12月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、広島は上海申花（中国）とホームで対戦し、荒木隼人のヘディング弾で１−０の勝利を収めた。試合後のフラッシュインタビューで、スキッベ監督は「今日の目標として、良い順位で来年に繋げるということを考えていて、上手くいきました。何