犯人を予想する漫画「仮門」P001【漫画】本編を読む洗濯物をたたく穏やかな日常の中で、母親が携帯の着信音に気を取られたのはほんの数分。だがそのわずかな隙に、4歳の常見七海は庭先から跡形もなく消えた。温かかった家はその瞬間から凍りつき、家族は戻らない10年を抱えたまま止まり続けてしまう。そんな“消えた娘”の記憶を呼び起こすように、七海の幼なじみである徳原砂羽と白井圭樹が常見家を訪れたところから物語が再び動