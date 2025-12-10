政府・与党は２０２６年度税制改正で、賃金を引き上げた企業の法人税を減免する「賃上げ促進税制」の優遇措置を縮小する方針を固めた。大企業向けを廃止し、中堅企業の適用条件を引き上げる方向で最終調整している。政府・与党が税制調査会の幹部会合に縮小案を示した。２６年度の税制改正大綱に盛り込む方針だ。大企業向けは、足元の賃上げ状況や税制優遇が中小企業の人手不足を助長しかねないことなどを踏まえ、２６年度以