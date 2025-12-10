ボートレース蒲郡の「蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯」は１０日、予選２日目が行われた。岡暢祐（２７＝長崎）は１号艇で出走の３Ｒ、楠将太郎のまくりをしっかりと受け止めて逃げ、今節２勝目を挙げた。「行き足や起こしが重かったので、その辺を改善したいです。回ってからの進みはいいですね。初動でかかってくれるし、そこから進んでいる。そこは今節の中でもいいと思うし、他の人からもいいと言われます」と課題は残すものの