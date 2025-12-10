全日本プロレス１０日の後楽園ホール大会でメキシコを拠点に活動する覆面レスラー・ＫＵＲＡＭＡが青柳亮生（２６）の持つ世界ジュニア王座に挑戦することが発表された。ＫＵＲＡＭＡは元みちのくプロレスのＫＵＵＫＡＩとのタッグで主に活動。この日の第３試合終了後、スクリーンで挑戦が発表されると会場からは歓声が起こった。王者の亮生は７日の名古屋大会でＫＵＲＡＭＡのことを「会社から資料をいただきました。素直に面