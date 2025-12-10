アドビは12月10日、「Adobe Apps for ChatGPT」の提供を開始。これにより、Adobe Photoshop、Adobe Acrobat、Adobe Expressといったツールが、ChatGPT上で利用可能になった。全世界（欧州経済領域（EEA）、スイス、英国を除く）のChatGPTの無料版、およびGo、Plus、Proの各プランを契約中のユーザーが無料で使える。近日中にE.U.および英国のユーザーにAdobe Apps for ChatGPTを提供する予定。ChatGPT上でPhotoshopなどのアドビツ